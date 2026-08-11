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Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da Dibeybe ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da Dibeybe ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Fidan, 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmelerini sürdürecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, bugün ve yarın olmak üzere 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de temaslarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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