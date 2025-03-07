Bakan Fidan, Suudi Arabistan'da Kazakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı sırasında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temaslarına başladı. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi. - CİDDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika