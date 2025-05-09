Bakan Fidan suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SUİKAST GİRİŞİMİNİ 'İLK KEZ' AÇIKLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olduğu dönemde terör örgütü FETÖ'nün kendisini ve ailesini hedef aldığını belirten Bakan Fidan, 4-5 yıl önce suikast girişimine maruz kaldığını ve bu durumu ilk kez açıkladığını söyledi.

"ARSENİK VE CIVA İLE ZEHİRLENDİM"

"FETÖ'cüleri ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde." diyen Bakan Fidan, "Arsenik ve cıva ile zehirlendim bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm" dedi.Bakan Fidan, "Kim yaptı" sorusuna ise "Sadece içeride düşman yok her yerde düşman" var diyerek cevap verdi.

"BİR SÜRE TEDAVİ GÖRDÜM"

Fidan, şu ifadeleri kullandı: "Biz fiziken de suikasta maruz kaldık, zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli şey kalıyoruz ama bu, kavganın bir parçası. Daha önce söylemedim. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm."