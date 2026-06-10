Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarda bulundu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarda bulundu. Bakan Fidan, programı kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük heyetiyle ve mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere kente bir ziyaret gerçekleştirdi. Zirve programı doğrultusunda çeşitli temaslarda bulunan Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve bölge müftüleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamındaki temaslarına Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek devam etti. Yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Fidan, programının devamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak katılımcılara ve öğrencilere hitapta bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı