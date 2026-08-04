Fidan, Libya İçişleri Bakan Vekili Trabelsi ile Ankara'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Görüşmenin detayları hakkında resmi açıklama yapılmadı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı