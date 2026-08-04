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Fidan, Libya'dan gelen heyetle Ankara'da görüştü

Fidan, Libya'dan gelen heyetle Ankara'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Ankara'da bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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