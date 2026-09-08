Haberler

Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi’yi kabul etti

Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi’yi kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
'Özbek gelin' olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

Özbek gelinin ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!