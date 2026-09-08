Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi’yi kabul etti
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı