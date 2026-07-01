Türkiye-Kırgızistan Stratejik Planlama Toplantısı Başladı
TOPLANTI BAŞLADIDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara'da başladı.
TOPLANTI BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara'da başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı