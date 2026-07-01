Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara’da Başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara'da başladı. Toplantıda iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve ortak projeler ele alınmaktadır.
TOPLANTI BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı Ankara'da başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı