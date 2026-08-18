Fidan'dan Katar ve Suriye ile kritik telefon diplomasisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı