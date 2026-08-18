Fidan'dan Katar ve Suriye ile Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ele alındığı, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yle görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı