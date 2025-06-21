Bakan Fidan: İsrail, İran'a Saldırarak Bölgeyi Felaketin Eşiğine Sürüklüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, İslam coğrafyasının sesini yükselteceklerini ve zalime karşı dimdik duracaklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika