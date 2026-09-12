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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı'yla ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Ayrıca, Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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