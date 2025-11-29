Bakan Fidan, İran'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a gidip, çeşitli temaslarda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde; 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede YDİK 9'uncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi bekleniyor.

TİCARİ İLİŞKİLER VE NÜKLEER PROGRAM MASADA

Güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması beklenen Bakan Fidan'ın, ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın gündeminde; 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacı, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diyalog ve iş birliğinin devamı başlıkları yer alacak. Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüm bulunmasına destek verdiğini muhataplarına iletecek.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DA GÜNDEMDE

Bakan Fidan'ın, İsrail'in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu ve Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi vurgulaması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı hakkında istişarelerde bulunması beklenen Fidan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu muhataplarına ifade etmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ı en son 19 Temmuz 2022 tarihinde ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, son olarak 21 Haziran 2025'te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanları seviyesinde toplanan YDİK 8'inci toplantısı, 24 Ocak 2024'te Ankara'da düzenlendi. İran'la 2025 yılının Ekim itibarıyla toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.