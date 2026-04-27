Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 28-29 Nisan'da düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ÜDG 11'inci Zirvesi, Türkiye'nin 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde tertiplenen Varşova Zirvesi'nde ÜDG'ye 'Stratejik Ortak' olarak kabul edilmesinin ardından düzenlenen ve Türkiye'nin bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk zirve olacak. Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı hitabında, bağlantısallığın önemine, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin ÜDG'ye 'Stratejik Ortak' olarak katkı sağlamaya ve bu kapsamda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi, Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak şekilde yeni bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu, bağlantısallık gündeminin bu noktada önemli ve olumlu bir başlık olabileceğini belirtmesi öngörülüyor.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi projelerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara değinmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin bağlantısallık koridorlarını rekabet aracı değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirdiğini ifade etmesi planlanıyor.

