Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum

Bu, Türkiye'dir. Bunun arkasında Türkiye var. Kendisi çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir hayal ve bunu başardı. Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri.

FİDAN'DAN TRUMP'IN SÖZLERİNE ÇARPICI YORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalına güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, Suriye'de rejimin devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia ederek, "Erdoğan çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir hayal ve bunu başardı. Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri." sözleriyle ilgili konuştu.

"SURİYE'DE YAŞANAN HADİSE TÜRKİYE'NİN ELE GEÇİRMESİ OLARAK NİTELENEMEZ"

Fidan, "Seçilmiş Başkan Trump'ın onu söylerken menfi bir niteleme kullanma niyetinin olmadığını düşünüyorum. Yaşananları övme amacıyla öyle dediğini sanıyorum ama Suriye'de yaşanan hadise, Türkiye'nin 'ele geçirmesi' olarak nitelenemez. Bir ele geçirme söz konusu ise bu, Suriye halkının yönetimi ele geçirmesidir." yanıtını verdi.