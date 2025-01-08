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Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye askeri operasyon yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya "Türkiye'nin sözü niye etkin? Caydırıcı olduğumuz için, gücümüz olduğu için, yani gerektiği zaman, bize karşı numara yapıldığı zaman, biz de tabii ki tepkimizi koyacak araçlara sahibiz. Ferasete sahibiz. Savaşmaktan kaçmayacağımızı bilmeleri lazım" dedi. Fidan, Türkiye'nin şartlarını da tekrarladı.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönem başlarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FİDAN'DAN "OPERASYON" AÇIKLAMASI

" Türkiye'nin ABD'ye rağmen Suriye'de askeri operasyon yapacak mı?" sorusuna yanıt veren Fidan, "Eğer Allah bize akıl verdiyse, bu kadar hikmet varsa ortalıkta, hakikat varsa bundan ders alıp, ben hep bunu söylüyorum muhataplarımıza, buradan artık beraber yolumuza devam edelim.

Benden bir şeyden şüpheleniyorsan her şey ortada. Ama şuna da hazırlıklı olmamız lazım. Türkiye'nin sözü niye etkin? Caydırıcı olduğumuz için, gücümüz olduğu için, yani gerektiği zaman, bize karşı numara yapıldığı zaman, biz de tabii ki tepkimizi koyacak araçlara sahibiz. Ferasete sahibiz. Savaşmaktan kaçmayacağımızı bilmeleri lazım.

"TERÖRİST SAVAŞÇILARIN ÜLKEYİ TERK ETMESİ GEREKİYOR"

Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Kime? YPG'ye. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin terk etmeleri gerekiyor. PKK'lı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz, niyet de görmüyoruz, açıkçası. Ve bekliyoruz. Biz ültimatomları veya şartları söylerken, şunun için söylüyoruz. Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız, bölgede, ne bizim tarafımızdan, ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından, bunun şartları bellidir. Bu şartları çok basit bir şekilde, sadık bir şekilde, hiçbir şeyden, hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Nedir şartlarımız size? Uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SURİYE'Yİ TERK ETMELİ"

PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar, isimleri bizde var. Daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Buna mukabil, oradaki PKK'lı olmayan, aziz Suriyeli Kürtleri canlarına, mallarına herhangi bir zarar gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor. Yani Suriyeli yeni yönetim de bunun garantisini bize veriyor. Çünkü şartlarımız arasında bu da var.

Suriyeli, Kürt vatandaşların da canları, malları güvence altında olacak, yeni yönetime katılacaklar. Eşit yurttaş olarak orada var olacaklar. Tabii, onun da garantisini istiyoruz. Çünkü Esad döneminde Kürtlerin bir kısmına vatandaşlık verilmemişti. Kimlik verilmemişti. Ben MİT müsteşarı iken, bu devrimden önce, iç savaştan önce yaptığım görüşmelerin bir kısmı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bunu halletmek üzerineydi. Yani bu insanlara yazık. Kendilerine hayat kuramıyorlar, gidiyorlar. PKK'nın kucağına düşüyorlar, başka mafyaya düşüyorlar. Size de zarar, bölgeye de zarar. Yani böyle bir şey olmaz. İnsanlık dışı muamele olmaz. Şu anda onun ortadan kalkması gerekiyor tabii ki" dedi.

Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFatih UYANIK:

e sizin de elinizi tutan yok. gidin savaşın. (bizzat)

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Haber Yorumlarımelek erdoğan:

Savaşacak asker kendi evladı deyil

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Gidin savasın bos konusmayın hep lafta kalıyorsunuz

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Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

KONU VATAN BAYRAK TOPRAK ISE GERISI TEFERRUATTIR FATIHIN TORUNLARI OLARAK HERZAMAN BURDAYIZ BU PISLIKLERI SILIP ATMALIYIZ KI ORDAN ULKEMIZ HUZURA KAVUŞSUN

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm he kazandik la huloggg

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Haber Yorumlarınecdet:

Biz vatan savaşırız ölürüz ama siz üç gün sonra uğuruna öldüğümüz vatan düşmanı için gelsin millet Meclisimizde konuşsun dersiniz, düşman askerini affedersiniz turist olarak memlekette ağırlamak isterseniz

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Adam kendinden emin dünyanın en güçlü ordusunu kurdu bu ordu karşısında pkk,yı bırakın pkk,nın sahipleri İsrail ve Abd,nin bile kazanma şansı yok

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Haber YorumlarıEstetik Yoksunu:

La Fontaine den masallar. Yine seçim yaklaşıyor. Aslan kesiliriz, sonra Esad cım olur.

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Sayfada kuru ahkam gezenler aba altından terörü destekleyenler cesaretlenmiş

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Haber YorumlarıServet Ekinci:

Allah akıl fikir versin bin yılık kardeşiniz olan kürtler Kimlik ve haklarını süreyi topraklarında talep ediği için ülkeyi kaosa götürüyorsunuz bir kaç sene süleyman şah türbesini bu insanlara alenen. etiniz sebeb neydi

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