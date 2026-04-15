Bakan Fidan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırı tüm boyutlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte, olayın aydınlatılması için gerekli adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı