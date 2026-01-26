Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.

"AB, TÜRKİYE'YE KARŞI KİMLİK SİYASETİ YAPIYOR"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun siyasi değil, kimlik temelli olduğunu savunan Fidan, bu yaklaşım sürdüğü sürece Türkiye'nin AB üyeliğinin mümkün görünmediğini ifade etti. Fidan, Türkiye'nin farklı bir dine ve medeniyete ait görülerek dışlandığını söyledi.

"TÜRKİYE OLSAYDI BREXIT YAŞANMAZDI"

Türkiye'nin AB üyesi olması halinde Birliğin bugünkü krizlerle karşılaşmayacağını belirten Fidan, "Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve AB çok daha dirençli bir yapı olurdu" dedi.

"O GÜN GELDİĞİNDE BİZ KARAR VERECEĞİZ"

Geleceğe yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Fidan, Avrupa'nın ilerleyen dönemde Türkiye'ye ihtiyaç duyacağını savunarak, "Gün gelecek Avrupa, 'Lütfen gelin' diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN İHTİYACI BİR ARADA YAŞAM

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.