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Bakan Fidan: 'Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki katliama sessiz kaldığını ve uluslararası sistemde kuralsızlığın tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Fidan: " Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı"

-Bakan Fidan:

-"Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır

"Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir"

ANTALYA -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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