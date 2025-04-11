Bakan Fidan: " Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı"

-Bakan Fidan:

-"Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır

"Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir"

ANTALYA -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.