Bakan Fidan: 'Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki katliama sessiz kaldığını ve uluslararası sistemde kuralsızlığın tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Bakan Fidan: " Birleşmiş Milletler, Gazze'deki katliama sessiz kaldı"
-Bakan Fidan:
-"Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır
"Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir"
ANTALYA -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika