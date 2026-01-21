Haberler

Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreni için İsviçre'ye gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu Şartı imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu Şartı imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gidecek.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere 22 Ocak tarihinde İsviçre'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın İsviçre'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen gideceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Gazze Barış Kurulu'na davet etmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu