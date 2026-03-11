Haberler

Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik füzeler konusundaki desteğini değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj