Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı