Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik füzeler konusundaki desteğini değerlendirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı