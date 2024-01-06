Bakan Fidan ile görüşen Antony Blinken bu kez temkinliydi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Blinken, Bakan Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

ARTIK TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Türkiye ziyaretinin ardından sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi Blinken'ın Bakan Fidan'ı ziyaretinde temkinli olması dikkatlerden kaçmadı.

SARILMA HAMLESİ BOŞA DÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere yakın zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde "Buraya bir Yahudi olarak geldim" diyen Blinken, Bakan Fidan'ı ziyaret ettiği sırada sarılmak istemiş ancak Fidan'ın tepkisiyle karşılaşmıştı.





