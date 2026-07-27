Fidan, ABD'li Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi. Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı