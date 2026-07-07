Bakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı Shaheen'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve beraberindeki senatörler ile Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret eden ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı