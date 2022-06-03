Bakan Fatih Dönmez, Ümraniyeli gençlerle çorbacıda buluştu - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye'de Gençlik Buluşmasına katıldı. Etkinliğin ardından gençlerin beraber çorbacıya gitme isteğini geri çevirmeyen Bakan Dönmez, Ümraniyeli gençlerle birlikte bir restoranda çorba içti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Etkinlikte bir gencin "buradan çorbacıya geçelim mi?" demesi üzerine gençlerin talebini geri çevirmeyen Bakan Dönmez, ilçede bulunan bir restorana gençlerle beraber geçti. Bakan Dönmez ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım restoranda gençlerle sohbet etti. Yemek sonrası Bakan Dönmez, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika