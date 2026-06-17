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Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya gelerek yayıncılık alanındaki gelişmeler ve hedefleri değerlendirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından olan RTÜK ile gerçekleştirilen görüşmede; yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve ilerleyen döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantıda RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldiklerini belirterek, "Yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Daniş'ten RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan başlıklara ilişkin bilgi aldık. Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmalarımızı kurumlarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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