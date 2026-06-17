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Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı
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Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde hızla ilerleyen BMW otomobil ile Mercedes tır çekicisi kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta sanayi sitesi içerisinde meydana gelen kazada lüks otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Kazada, Küçük Sanayi Caddesi'nde hızla ilerleyen E.K. idaresindeki 58 AV 561 plakalı BMW marka otomobil ile karşı istikametten gelen A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı Mercedes marka tır çekicisi çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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