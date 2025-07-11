Yeni Bir Dönem: Terörsüz Türkiye

Yeni Bir Dönem: Terörsüz Türkiye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Güvenli, huzurlu ve büyük Türkiye dönemi, Terörsüz Türkiye ile başlıyor" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen ortak irade, teröre karşı yeni ve güçlü bir süreci başlatmıştır. Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefiyle atılan her adım; milletimizin inancı, devletimizin kararlılığıyla birleşerek kalıcı huzurun ve istikrarlı yarınların temelini atmaktadır. Bu güçlü birliktelik, güvenli ve müreffeh bir Türkiye'nin kapılarını açmaktadır. Artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Güvenli, huzurlu ve büyük Türkiye dönemi 'Terörsüz Türkiye' ile başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti

Yıldız orta saha için Ali Koç uçağı kaldırdı! Fenerbahçe'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.