Putin, Trump'ın çağrısına askeri üniforma giydiği fotoğrafla yanıt verdi

Putin, Trump'ın çağrısına bu fotoğrafla yanıt verdi
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi

Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Bakan Ersoy: Birlikte Yaşama Kültürünü Koruyacağız

Bakan Ersoy: Birlikte Yaşama Kültürünü Koruyacağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Şişli'de düzenlenen iftar programında, birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yaparak, 'Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz' dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği bu topraklarda, bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Şişli'de en son 2019 yılında düzenlenen Cemaat Vakıfları'nın birlikte katıldığı iftar programı gerçekleştirildi. Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf temsilcileri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "Güce açlık, kibir, ırkçılık, ötekileştirme. Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim, bu kişilikteki insanların sebep olduğu yıkımı, acıyı, kan ve gözyaşını görüyoruz. Maalesef daha kötüye gitmesi için yoğun çaba gösterenler, zulmünü kendi ile yarıştırırcasına daha da arttıranlar var. Bizler her gün böyle bir gündemle uyanan dünyada çocuklarımızın kin ve düşmanlık olmadan huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri yarınlara dair umutları ayakta tutmanın gayretini vermekteyiz. İnanıyorum ki bu özel iftar sofrasını paylaşan herkes de bizi bir araya getiren insani ve vicdani değerlerin bütün dünyada benimsenmesini her kalpte yer bulmasını temenni etmektedir" dedi.

İftar sofrasının farklı paydadaki insanları bir araya getirdiğini belirten Bakan Ersoy, "Tertip ettiğimiz bu birliktelik, paylaştığımız bu iftar sofrası, farklılıkların, insan olmanın ortak paydasında nasıl bir araya gelebildiğini, zenginliğe dönüşebildiğini gösteren çok değerli bir örnektir. Bizlerin bir arada oluşu, asırların süzgecinden geçmiş olan medeniyetimizin ne denli doğru bir sosyal yapıya ve anlayışa ulaştığının insana verdiği değerin bir aynası. Sizlere ve bizlere düşen bu kadim aynayı bugün bizatihi kendi önderleri tarafından ayrımcılığa sürüklenen toplumlara tutmak, ortak bir ses olarak yanlış söylemleri bastırmak, bir ya da bin kişi demeden insanları doğru yol ve yöne sevk etmek, çağırmaktır" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açtığını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu noktada şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Ramazan ayı sadece sahip olduklarımızın değerini anlamayı, var olanı paylaşmayı hatırlatmaz. Ramazan yokluğa birlikte göğüs germenin dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açar. Bolluğu paylaşmak kolaydır ama Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaptığı gibi bir tane hurma yahut zeytini paylaşmak, aç kalmak pahasına doyurmak bambaşka bir duygu ve düşünüş halidir. Bugün dünyanın ihtiyacı olan da budur" ifadelerini kullandı.

Merhametli olmanın önemine değinen Bakan Ersoy, "Ukrayna'ya merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir. Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Ukrayna'ya inşallah yine şekillendirecektir. İnanın ve inat edin. Fikirleriniz eyleme, düşünceleriniz sese bürünsün. Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç vardır, ve ne mutlu ki yönetimleri tam aksini yapsa da dünyanın dört bir yanında ayağa kalkıp masum ve mazlumun yanında duran milyonları görmek, dünyanın böyle bireylerin elinde değiştiğini bize göstermektedir" diye konuştu.

"Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği, bir çınar olup gölgesinde insanlığı kucakladığı bu toprakların sakinleri olarak bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız" diyen Bakan Ersoy, "Suyu, ekmeği paylaşmanın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyecek, el ele büyüttüğümüz çınarın gölgesinde serin ve huzurlu bir dünyayı paylaşmanın iradesiyle direneceğiz. Şüphem yoktur ki biz kazanacağız" şeklinde konuştu.

Konuşması sonrasında Bakan Ersoy'a plaket takdim edilirken, katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
img

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek mesajı
img

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
'Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz'

"Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz"
Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

Rusya ile bahar kısa sürdü, Trump Putin'i açık açık tehdit etti
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.