Bakan Dönmez'den Muharrem İnce açıklaması: "(Deniz Baykal gibi) Benzer yolu ve yöntemi deniyorlar" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi'nin merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptıklarını;

Bakan Dönmez'den Muharrem İnce açıklaması: " ( Deniz Baykal gibi) Benzer yolu ve yöntemi deniyorlar"

BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi'nin merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptıklarını; şimdi de en son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kendilerini desteklemediği için benzer yolu ve yöntemi deniyorlar." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Dönmez, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin soruya verdiği cevapta "Cumhuriyet Halk Partisi merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptılar? Şimdi en son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kendilerini desteklemediği için benzer yolu ve yöntemi deniyorlar. Biz kalan adaylarla devam edeceğiz. Hakikati en kısa sürece içerisinde ortaya çıkar zaten." ifadelerini kullandı.