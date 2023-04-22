Bakan Dönmez'den Eskişehir'de bayram ziyaretleri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Eskişehir'de vakıf ve hastane ziyaretlerinde bulundu.

Eskişehir'de AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretlerde bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Erkam Vakfı'na giden Bakan Dönmez, vakıf yöneticilerince karşılandı. Vakfın bayramlaşma programına katılan Bakan Dönmez daha sonra Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıfta üyelerle bayramlaşan Bakan Dönmez, Şirintepe Mahallesi'ndeki Safiye-Gönül Bayar Huzurevi'nin sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet ederek bayramlarını kutlayan Bakan Dönmez, çiçek verdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de bayram ziyaretlerinde bulunan Bakan Dönmez, Dede Korkut Parkı'nı gezerek, parktaki vatandaşları selamladı. Bakan Dönmez, Dede Korkut parkındaki kafede partililerle bir araya geldi. Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Eskişehir milletvekili adayları ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti.