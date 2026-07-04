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Define ararken kazdıkları tünel çöktü; 1 ölü

Define ararken kazdıkları tünel çöktü; 1 ölü
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde kaçak define kazısı yapan 7 kişiden Hakan Çilingir, kazdıkları tünelin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu 2 çocuk babası Hakan Çilingir (42) hayatını kaybetti. Çilingir ile birlikte kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü ilçesinde 7 kişi gece yarısından sonra bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. Bir süre sonra Hakan Çilingir, beline ip bağlayarak evin altında kazdıkları 12 metrelik tünele girdi. Çilingir, bu sırada çöken toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Çilingir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Hakan Çilingir'in birlikte define aradığı belirtilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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