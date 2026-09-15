Bakan Çiftçi: 'Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz, güvenin olmadığı yerde üretim büyümez'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin kalkınmanın ön şartı olduğunu belirterek, "Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim büyümez. Emniyetin olmadığı yerde gelecek kurulamaz" dedi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Suluova ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı binaları, Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Amasya Polisevinin hizmete sunulduğunu belirten Bakan Çiftçi, son çeyrek asırda Türkiye'nin her köşesinde eser ve hizmet siyasetiyle büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin her köşesinde eser ve hizmet siyasetiyle büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bizim anlayışımızda şehirlerimize kazandırdığımız her eser devletimizin milletimize verdiği değerin bir göstergesidir. Açılışlarını gerçekleştirdiğimiz güvenlik yatırımlarımız da bu anlayışın güçlü örnekleridir. Bizim anlayışımızda güvenlik kalkınmanın ön şartıdır. Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim büyümez. Emniyetin olmadığı yerde gelecek kurulamaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırımı aynı zamanda milletimizin huzuruna, şehirlerimizin kalkınmasına ve Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan, önleyici güvenlik anlayışını esas alan yeni güvenlik mimarimizi ülkemizin dört bir yanında güçlendiriyoruz. Polisimizin ve jandarmamızın fiziki imkanlarını geliştirirken sahadaki hareket kabiliyetini, teknoloji kapasitesini ve vatandaşımıza sunduğu hizmetin kalitesini de yükseltiyoruz. Çünkü bizim için güçlü devlet, vatandaşın kapısını çaldığında yanında olan, ihtiyaç duyduğunda elini uzatan, huzurunu ve güvenliğini her şart altında teminat altına alan devlettir" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'nin konuşmasının ardından dualarla toplu açılış gerçekleştirildi. Açılışa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile diğer yetkililer de katıldı. Personelle fotoğraf çektiren Bakan Çiftçi, komutanlık bahçesine fidan da dikti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı