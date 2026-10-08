Bakan Çiftçi Atina'da Yunan mevkidaşına 625 suç örgütünün çökertildiğini söyledi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüştü.

Resmi ziyaret İçin Yunanistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik ve kolluk iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ SON YILLARDA GELİŞMEKTE

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda liderlerin öncülüğünde geliştiğini belirten Bakan Çiftçi, pek çok önemli başlıkta iki ülke arasındaki işbirliğinin devam ettiğini söyledi. Özellikle düzensiz göçle mücadelede Türkiye ve Yunanistan arasında, ayrıca Bulgaristan'ın da dahil olduğu Üçlü Mekanizma çerçevesinde önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Ülkemizi, düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği; girse bile çıkamayacağı, rahatça dolaşamayacağı, çalışamayacağı ve yakalandıkları takdirde de sınır dışı edilecekleri bir yer haline getirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAKİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR ARTTI

Son dönemde iki ülkenin kolluk birimleri arasında birtakım temaslar ve görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, diyalog ve iletişim kanalları ile özellikle anlık bilgi paylaşımlarının katkısıyla Yunanistan'da bulunan organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sayısının arttığını söyledi. Bu çalışmalar sonucunda çok sayıda suçlunun adalete teslim edildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Bu durumdan memnuniyet duyuyor ve çabalarınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

'625 SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, bu yılın başından bu yana bin 741 operasyon gerçekleştirildiğini ve söz konusu operasyonlarda 22'si uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 625 suç örgütünün çökertildiğini, 8 bin 170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını söyledi. Aynı dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele sonucunda 35 bin 819 zehir tacirinin de tutuklandığını ifade eden Çiftçi, suç örgütlerine karşı operasyonların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEM KAZANDI'

Yeni nesil suç örgütlerinin son dönemde önemi artan bir konu olduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu yapıların sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğini, propaganda yaptığını ve eleman kazandığını söyledi. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden örgütlerin eylemlerinin ve suç gelirlerinin takip edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz."

YUNANİSTAN SUÇLULARIN SIĞINAĞI OLMASIN

Bakan Çiftçi, Yunanistan'da yakalanan bazı suç örgütü liderlerinin, tutuklu oldukları halde örgütleriyle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye devam ettiklerini, Yunanistan'ın suçluların sığınılabileceği yer olmaması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, "Buna engel olunması çok önemlidir. Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde, Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır" dedi.

MÜLTECİLİK BAŞVURULARINDA HIZLI BİLGİ ALIŞVERİŞİ VURGUSU

Mültecilik başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi alışverişinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, insani açıdan önem taşıyan mültecilik kavramının suçlular tarafından içinin boşaltılmasının engellenebileceğini ve bu noktada özellikle Interpol kanalı üzerinden hızlı bilgi alışverişi yapılabileceğini ifade etti.

İADE SÜREÇLERİNİN ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR

Yunanistan'da yakalanan suçluların iade süreçlerinde yaşanan sorunlara da değinen Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

"İade süreçleri tamamlanma aşamasına gelen bu şahısların seyahat programı ve bilet işlemleri tamamlandıktan sonra, Yunanistan'da devam eden yargılamaları gerekçe gösterilerek, bazı durumlarda ise son anda AİHM'ye başvuru yapılması sebebiyle iade işlemi son aşamada iptal edilmiş ya da durdurulmuştur. Görevli personelimizin iade görevi için Yunanistan'a veya kara sınır kapılarımıza kadar gitmelerinden sonra ortaya çıkan bu durumlar son dönemde maalesef sıklaşmıştır. Bu tür olaylar, iade süreçlerinin öngörülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinden de yararlanabiliriz. Şartları oluşan şahıslar için sınır dışı mekanizması uygulanabilir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLENMESİN

Güvenlik güçlerinin PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle kararlılıkla ve etkin biçimde mücadele ettiğini belirten Bakan Çiftçi, bu mücadele sayesinde Türkiye'ye yönelik fiili terör tehdidinin büyük ölçüde sonlandırıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Bu süreçte örgütün 'Terörsüz Türkiye' sürecinin oluşturduğu olumlu atmosferi, EUROPOL ve istihbarat raporlarına da yansıyan yasal görünümlü faaliyetlerine alan açmak amacıyla istismarına engel olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREREK MÜCADELEMİZE DESTEK VERMENİZİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin mücadele ettiği bir diğer terör örgütünün FETÖ olduğunu belirten Bakan Çiftçi, örgütün mülteci statüsünün kötüye kullanılması gibi suç oluşturan faaliyetlerinin Yunanistan'ın ve faal olduğu diğer ülkelerin kamu düzeni ve çıkarları için de tehdit oluşturduğunu söyledi. Çiftçi, "Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir" diye konuştu.

İşbirliğini ve güç birliğini geliştirerek, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebileceğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Günümüzde artık hiçbir ülke diğerinin güvenliğini ilgilendiren bir alanda güvenli liman olmamalıdır diye düşünüyoruz. Bu da bizi işbirliğine zorluyor. Burada bulunmamızın tek gayesi bu" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı