Haberler

Bakanlar Çiftçi ve Bak, Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakanlar Çiftçi ve Bak, Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif Faaliyet ile Erzurumspor maçı için kente geldi. Bakanlar, MHP İl Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

BAKANLAR ÇİFTÇİ İLE BAK, ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif Faaliyet ve Erzurumspor maçını izlemek için geldiği kentte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Miktat Arslan ile görüşdü. Bakanlar Çiftçi ile Bak, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakanlar Çiftçi ile Bak'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu da eşlik etti.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden Netanyahu'ya soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti

İBB yetkilisinin acı sonu: Japonya uçağında hayata veda etti
RAMS Başakşehir'den lige güzel başlangıç! Kocaelispor'u rahat yendiler

3 puan için kapıştılar! İşte kazanan
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

AK Parti rozeti takan vekil kararının ardından nedeni açıkladı
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti

Arda asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı