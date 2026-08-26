371 Ahıska Türkü Ailesi Yuvalarına Kavuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' notuyla yaptığı paylaşımda, kalıcı iskan çalışmaları kapsamında ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutların ziyaret edildiğini belirtti. Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı