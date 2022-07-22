Bakan Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı ve NATO genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika Politika Haberler

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