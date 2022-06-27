Bakan Çavuşoğlu: Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da, şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İranlı Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Emir Abdullahiyan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İranlı mevkidaşının Bakan olarak Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Farklı alanlarda eş güdümü ve iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Epeydir kovid salgını sebebiyle karşılıklı ziyaretlerde bir aksama olmuştu. Önümüzdeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da, şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir kez daha ifade etmek isterim ki biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar yeniden adımlarını atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemize ve ikili ekonomik ilişkilerimize olumlu yansımaları olacaktır" diye konuştu. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye, İran, Azerbaycan üçlü mekanizmamız var. Dışişleri bakanları düzeyinde davet sırası İran'da. Bu sene içinde o üçlü toplantıyı da gerçekleştirmek istiyoruz. Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli iki komşu olarak. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı" dedi.