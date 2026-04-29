Bakan Bolat: Hollanda Türkiye'deki yatırımlarda 32 milyar dolarla birinci sırada

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Hollanda bugün, Türkiye'deki 32 milyar dolarlık yatırım portföyü ile ekonomik ortaklarımız arasında birinci ülke konumundadır. Türkiye'de faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollanda şirketinin varlığı, Avrupa Birliği değer zincirlerindeki güçlü ve güvenilir rolümüzü pekiştirmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Savunma Günü resepsiyonuna katıldı. Programda, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hollanda arasındaki 500 yılı aşkın köklü dostluğa dikkat çekerek, lalenin Anadolu'dan Hollanda'ya yolculuğunun simgelediği bu bağın bugün küresel finans ve ticaretin gelişimine yön verdiğini belirtti.

'HEDEF 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ'

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışa vurgu yaparak, "Hollanda ile ikili ticaret hacmimiz 2015 yılında 6,4 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 13,3 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz; 2026 yılı sonunda 15 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır. Ülkelerimiz arasında haftalık 145 frekans havayolu taşımacılığı güçlü bağlantısallığımızı adeta tescil etmektedir. Bunu turizm verilerimizde de görmekteyiz. 2025 itibarıyla ülkemizde 1,3 milyon Hollandalıyı misafir ettik" ifadelerini kullandı.

'HOLLANDA'DA TÜRK YATIRIMLARI YAKLAŞIK 25 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımlarda zirvede olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "Gururla ifade etmek isterim ki Hollanda bugün, Türkiye'deki 32 milyar dolarlık yatırım portföyü ile ekonomik ortaklarımız arasında 'birinci ülke' konumundadır. Türkiye'de faaliyet gösteren 3 binden fazla Hollanda şirketinin varlığı, Avrupa Birliği değer zincirlerindeki güçlü ve güvenilir rolümüzü pekiştirmektedir. Öte yandan, Türk yatırımları da 2025 yılı itibarıyla Hollanda'da yaklaşık 25 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam, Türkiye'nin yurt dışındaki toplam yatırımlarının yüzde 40'ına tekabül etmektedir" diye konuştu.

BAKAN BOLAT, 2026 NATO ZİRVESİ VE COP31'E DİKKAT ÇEKTİ

Bolat, Türkiye'nin bu yıl kasım ayında ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), Türk ve Hollandalı paydaşlar ve iş insanları için yenilikçi işbirliklerine zemin oluşturacağına inandıklarını ifade ederek, "Türkiye, Hollanda ve Avrupa için savunma sanayisi alanında gelecek vaat eden müstesna bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin savunma ve sanayi entegrasyonundaki vizyoner rolü, bölgesel güvenliğin ve istikrarın teminatı olarak stratejik bir değer taşımaktadır. Türkiye, bu yılın temmuz ayında NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak küresel savunma mimarisindeki kilit konumunu bir kez daha tescil edecektir. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı marjında muhatabım Sayın Bakan Sjoerd Sjoerdsma ile de görüşme fırsatı buldum. Temmuz ayı başında, bu kez Hollanda'da JETCO'nun 6'ncı Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Toplantı vesilesi ile iş çevrelerimizi bir araya getireceğiz ve gelecekteki işbirliklerimiz için kapsamlı bir yol haritası oluşturacağız" dedi.

