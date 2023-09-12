Bakan Bolat: Ekonomiyle alakalı felaket senaryolarını dikkate almayın

Bakan Bolat, bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. Bolat, İzmir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra ' Ak Parti Şehir Buluşmaları' kapsamında İzmir İl Başkanlığı'nda teşkilat ile buluştu. Etkinlikte Bolat'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları yer aldı. Bolat, "İki müjdeden bahsetmek istiyorum. Gelirken Halk Bankası ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten 21 yıl boyunca ve özellikle 2022'de bütün Türkiye'deki esnaf -sanatkarlara çok ciddi finansal destekler sağlandı ama ekstra olarak İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu finansman yüzde 15 yıllık finansman maliyetli, 6'şar aylık geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli olacak. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası koordinasyonuyla, Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük ve reeskont kredi hacmini 1,5 milyar liradan, 3 milyara çıkardı. Bu yaklaşık günde 103, 105 milyar dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için ihracatın arttırılması; en büyük hedefimiz. Bunun 2 milyar lirası, Eximbank kaynaklarından günlük olarak tahsis edilecek. 25 Temmuz'da 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkarılmıştı. Bugün itibarıyla de 1,5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. 1,5 ayda 10 kat ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da ihracatta yeni hamleler yapmalarını ve pazarlarını arttırmalarını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberler, daha başka müjdeler de gelecektir" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA EN KIDEMLİ LİDERLER ARASINDA'

AK Parti'nin tam 21 yıldır hükümette olduğunu belirten Bolat, "14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanımız yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi ve dünyada şu anda en kıdemli liderler arasında başta geliyor. Şu an demokrasiyle yönetilen, seçimle iş başına gelen ülkelerde Cumhurbaşkanımızdan daha tecrübeli kimse yok. Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde en uzun süre hizmet etmeyi de bu aziz milletimiz AK Parti yönetimine hediye etti. Yeni dönemde inşallah 21 yılda nasıl Türkiye'yi eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye, adaletten çevre projelerine, sanayiden tarıma, hizmetlere, her alanda nasıl kalkındırdıysak, geliştirdiysek, bu uğurda hizmet etmiş bütün AK Partili kadrolara şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni dönemde de inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha güzel hizmetleri birlikte yapacağız. Güzel halkımızın satın alma gücünü, refahını birlikte arttıracağız. Sizlerin bu heyecanını gördükten sonra inanıyorum ki halkımız AK Parti'ye daha uzun yıllar hizmet etme görevini bahşedecek" diye konuştu. '

'HEDEF DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'

3 yıl süreli Orta Vadeli Program'ın geçen hafta açıklandığını belirten Bolat, "Bu program artık ekonomimizin yol haritası olmuştu. Buradaki büyüme, ihracat, yapılacak hizmetler ve cari açığı azaltma, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar ortaya konmuş bütün yapısal reformlar, bu 3 yıllık süre içinde inşallah gerçekleştirilecek. Birilerinin ekonomiyle alakalı felaket senaryolarını veya kriz edebiyatı yapmasını sakın dikkate almayın. Bir enflasyon, hayat pahalılığı problemi var. Bu maalesef Covid-19 döneminin bütün dünyaya çıkardığı bir fatura oldu. Gelişmiş ülkeler de gelişmekte olan ülkeler de enflasyon canavarıyla uğraşıyor. Zaten Orta Vadeli Program'ın temel omurgasını; hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele oluşturuyor. Bunu inşallah bu 3 yıllık dönemde başaracağız ve 2026 yılı hedefi olarak da tek haneli rakama düşürmek için Orta Vadeli Program'da yazıldı. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

'İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9,4'E GERİLEDİ'

İhracatı 300 milyar dolara çıkarma hedefinden söz eden Bolat, şöyle konuştu:

"Cari açığımızı da 30 milyar dolar seviyesine indirme hedefimiz var. Meslek liselerini geliştirmek, iş dünyasının ihtiyacı olan eğitimli, vasıflı iş gücünün başarılması gibi birçok hedef var. Sağlık hizmetlerinde zaten AK Parti kadroları bir devrim yapmıştı. Daha iyiye doğru götüreceğiz. Dün istihdam rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,4'e geriledi. 0,2'lik bir düşme sağlandı. Kriz olan bir ülkede işsizlik artar mı, azalır mı? Artar. Allah'a şükür temmuz ve haziran ayı itibarıyla istihdam rakamları iyi geldi. İşsiz sayısı, 3 milyon 290 bin civarında. İş dünyası da vasıflı çalıştıracak eleman aradığını bizlere söylüyor. Sanayi üretim rakamında yıllık bazda temmuz ayında yüzde 7,4'lük bir artış söz konusu. İnşallah ağustos ayı da artıda gelecek. İhracatta hem temmuz hem ağustosta rekor kırdık. Tarihin en yüksek ihracat rakamlarını elde ettik. Dış ticaret açığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmet ihracatını arttırmaya çalışıyoruz."