Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji İçin Şirketlerle Görüşmelere Devam Ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de kurulacak nükleer santraller için dünya çapındaki firmalarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Görüşmelerde Kanada merkezli AtkinsRealis ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Sayın Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
