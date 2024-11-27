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Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilgili ilk kez konuştu

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Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattığı eylem 8. gününe girerken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ilk kez eyleme ilişkin konuştu. Bayraktar açıklamasında "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı madencilerin eylemi devam ederken; pazartesi günü bakanlıkla görüşen işçi temsilcileri taleplerinin karşılanmaması durumunda açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

BAKAN BAYRAKTAR İLK KEZ KONUŞTU

Öte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eyleme ilişkin sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali konusunda sendikayla görüştüklerine işaret ederek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇLIK GREVİ ENDİŞESİ

İşçilerin açlık grevine başlayacağı haberlerine yönelik endişelerine değinen Bayraktar, "Biliyorsunuz. Dışarıdan bir sürü şeyle bu iş köpürtülmeye başlandı. Buradaki işçilerin bir çoğu kamu işçisi değil. Şu anda da kamusal bir çatı altında değiller. Dolayısıyla kendileriyle ilgili endişeleri olan hususları da doğru bir kurguyla gidermemiz lazım" dedi.

"BURAYI AYRI TUTAMAYIZ"

Türkiye'de 2002'den sonra bütün santralleri özel sektöre yaptırdıklarını, kamuya ait olan santrallerde ise 9-10 bin megavatlık özelleştirme programı yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, "Bu sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla burasını ayrı tutmanın çok bir anlamı yok ama işçilerin buradaki haklarına bir halel gelmesin. İşçiler de siyasiler de aradı. Onlara söylediğim şey de bu. Orada hak ve endişeleri olan konuları ortadan kaldıralım. Burası bir an önce üretime geçsin" diye konuştu.

"ÇAYIRHAN DAHA ÇOK ÇALIŞMALI"

Bayraktar, sözlerini ise "Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şeyler var. Böyle doğal gaz ortamının olduğu bir yerde yerli kömürden elektrik üretimimizi arttırmamız lazım. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Şu anda madende 1249 kişi çalışıyor. O sayının artması lazım" diyerek tamamladı.

Bakan Bayraktar, eylem yapan madencilerle ilgili ilk kez konuştu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

o madencilerden ak partiye oy verenler şimdi içlerinden iyiki onlara oy vemişiz ne güzel ocağımıza incir ağacı dikti diyorlardır

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