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Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.

Erzincan'da Anagold Madencilik'e ait Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiden hala haber yok. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Bayraktar, işletmeci şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi. Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor" denildi.

Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağızToprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

"YÖNETİM DÜZEYİNDE BİR ZAFİYET VAR"

Madende yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Bu konuya da şu önümüzdeki arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelanda şirketin zafiyeti var, hesabını soracağız

"İZİN SÜRECİNDE SIKINTI YOK"

Bakan Bayraktar, izin süreciyle ilgili yöneltilen bir soruya ise "Bu tesisin izinleri ile alakalı sürecinde herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Bunların neticelerini en kısa zamanda alıp sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz" cevabını verdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (8)

Hakan Kurtulan:

Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok....

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Mark Kolçak:

Biri birimize suç atmak ile kainat huzurluca hiçliğe kaybolamaz. Kainat şans eseri var olmuş ve HUZURLUCA hiçliğe dönmesi lazımdır. Biri birimize suç atarsak Kainat ÇALKALANABİLİR ve hiçliği düzgünce hayal edemeyebilir ve hiçliğe huzurluca gidemeyebilir.

yanıt2
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Hakan Celik:

:siyanürlü topraklarda çalışıp kanser tehlikesi ile karşı karşıya kalana mı yanarsın,ölenlere mi,mahvolan doğaya'mı.çok şükür ki soframızda makarnamız,soğanımız var

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Selim Güler:

Hakan senin isin gücün yok hükümete yüklenmek .Iyi hizmet yaptigi zamanda yükleniyorsun,o zaman cek git seni tutan kim?Avrupaya gel cok isci ariyorlar ,görürsün Türkiyenin kiymetini.

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ezgi sırma:

selim öyle bi imkanımız olsa keşke...

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Dogan Kaymaz:

Bina yıkılır müteahhit suçlu maden çöker fıtrat budur heyelan olur şirket suçlu sel olur rakip belediye suçlu bu son depremde en az 500 bin kişi öldü bir belediye veya hükmet yetkilisi istifa etmedi kendilerinde suç bulmadılar aziz nesin ne kadarda haklıymış şimdi insan daha iyi anlıyor

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Selim Güler:

Tabiki sorumluluk sirketin .Almanya bütün Avrupa devletlerinde öyle.Iscileri güvenlik icin egitmesi gerekir.

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Tamer Çakır:

suçlu burada felaket olacak diye bağranlarda felaketi çağırmış yoksa firma ile devletin hiç suçu yoktur

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