Bakan Bayraktar Bartın'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Bayraktar Bartın'da Ziyaretlerde Bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın'da Valilik ziyaretinin ardından Ak Parti İl Danışma toplantısına katıldı.

Bakan Bayraktar Bartın'da

BARTIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve inceleme amacıyla Bartın'a geldi.

Bakan Bayraktar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Arslan ve beraberindeki il protokolü tarafından karşılanan Bayraktar'a çocuklar çiçek verdi. bakan Bayraktar da, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Bayraktar, valilikte şeref defterini imzalamasının ardından, makama geçerek Vali Arslan'dan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alparslan ardından Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti İl Danışma toplantısına katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Politika
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