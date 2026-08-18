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Bakan Bayraktar: 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' İçin Çalışıyoruz

Bakan Bayraktar: 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' İçin Çalışıyoruz
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye; Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar üç kıtada kurduğu güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geliyor. Kerkük'te dev ortaklığımız, Somali'de Çağrı Bey ile yürüttüğümüz derin deniz sondajımız ve yakında Pakistan'a sismik veri toplamak üzere uğurlayacağımız Oruç Reis gemimiz bu sınırları aşan vizyonumuzun en önemli parçalarıdır. Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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