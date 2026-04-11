Bakan Bayraktar: '8 milyon hanenin ihtiyacını gazımızla karşılayacağız'

Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ; "Evlerimizde 4 milyon hanede keşfettiğimiz doğalgazı kullanır hale getirdik. Doğalgazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. 2026 önemli bir yıl, inşallah bunu iki katına çıkaracağız ve 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretimini artırmaya devam edeceklerini ifade söyledi. Keşfedilen doğalgazı şuanda 4 milyon haneye ulaştırdıklarını, yıl içerisinde bu doğalgazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını aktaran Bakan Bayraktar; "Türkiye'nin malum petrol ve doğalgazda değişik bir stratejisi oldu. 2016'ya kadar aramalarımızı yabancı ortaklarla yaptık, Karadeniz'de 5-6 tane sondaj yaptık. 2016'dan sonra dedik ki; 'Bir şeyi değiştirmemiz lazım'. Türkiye kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi teknisyenleriyle doğalgaz ve petrol arama özellikle Mavi Vatan'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de yoğun bir arama programına karar verdik. 2017 yılından itibaren ilk sondaj gemilerimiz Fatih geldi, Yavuz, geldi, Kanuni geldi, Abdülhamit Han, Somali'de karşıladığımız Çağrı Bey, Yıldırım sondaj gemilerimizle birlikte Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizle birlikte dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip dünyanın en büyük 4. ülkesi olduk. Çok kısa bir zaman içerisinde. Şimdi Türkiye artık kendi denizlerinde doğalgaz arıyor, petrol arıyor. Bu kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalarda petrol sektörü açısından çok kısa bir sürede 4 yılda biz bunun neticesini almaya başladık. Pandemi döneminde Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptı. O keşif yine çok kısa bir süre içerisinde 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz sahada aldığımız gazı Zonguldak'a getirdik ve gazı yaktık. Şimdi evlerimizde 4 milyon hanede bu doğalgazı kullanır hale getirdik. Özellikle evlerimizde kullandığımız doğalgazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. 2026 önemli bir yıl, inşallah bunu iki katına çıkaracağız ve 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız. 2028'de 4 katına çıkaracağız ve 16-17 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız. Türkiye'nin talepleri artmaya devam ediyor, yeni yerlere doğalgaz götürmeye devam ediyoruz, sanayimizin ihtiyacı var, elektrik üretiminde doğalgaz kullanıyoruz. Dolayısıyla bu artan taleple birlikte İnşallah üretimimizi ve yeni keşifleri de beraberinde hedefliyoruz. Karadeniz'de yeni sondajlara başladık. Farklı coğrafyalarda da İnşallah bu arayışlarımıza devam ederek Türkiye'nin üretimini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye kendi petrolünü ve doğalgazını kendi karalarında ve denizlerinde arayan, bulan ve üreten bir ülke haline geldi"

Gabar'da bulunan petrolün ülke açısından önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar; "Sadece petrol ve işin ekonomik boyutuyla değil yıllarca terörle anılan Gabar. Şimdi o dağlarda yüzlerce kuyu açtık, yüzlerce kilometre yol yaptık. Türkiye şu anda 2021 yılında keşfettiğimiz petrolle beraber günde yaklaşık 80 bin varillik bir üretime ulaştı. Bunun bu günkü petrol fiyatlarıyla bize yaklaşık katkısı 3 buçuk milyar dolara yakın. Çok önemli bir ekonomik katkısı var. Adı terörle anılan, gidilemeyen, kan ve gözyaşının olduğu bir yerde yapılan çalışmalar vücut buldu ve neticesini almaya başladık. Milyonlarca yıldır o dağların altında olan petrol şimdi artık ekonomimize katılır hale geldi. Gabar'daki faaliyetimiz, Terörsüz Türkiye'nin küçük bir örneği. Ne zaman bölge terörden kurtuldu, işte ne kadar önemli bir gelişme kaydettik. Türkiye kendi petrolünü ve doğalgazını kendi karalarında ve denizlerinde arayan, bulan ve üreten bir ülke haline geldi. Onun için Gabar önemli, Karadeniz önemli. İhtiyaç çok, aramaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çok doğalgaz tüketeni destekten çıkarttık"

Doğalgaz faturalarındaki devlet desteğinde Nisan ayından itibaren yeni bir döneme girildiğini de sözlerine ekleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sözlerini; "'Gabar'da petrol bulduk, yine akaryakıta zam geldi' diyorlar. Faturalarda Türkiye olarak dünyada eşi benzemeyecek şekilde destek programımız var hem doğalgazda hem elektrikte. Bugün yaptığımız son fiyat düzenlemelerine rağmen meskenlerde doğalgaz faturalarının yüzde 45'ini hazinemiz karşılıyor, elektrikte bu oran yüzde 50-52'ler seviyesinde. O kadar büyük bir kalem var ki burada; bu rakam fiyat artışlarıyla beraber yaklaşık 925 milyar TL'ye çıktı. Neredeyse 20 milyar dolar Türkiye her yıl hazineden alıyor, vatandaşına veriyor. Bunu da değiştirdik; şimdi doğalgazda Nisan ayında başladık örneğin 100 metreküp bir doğalgaz tüketiliyor, eğer 175 metreküp tükettiyseniz diyoruz ki 'sizi destekten çıkarttık, siz doğalgaz bedelini ödeyeceksiniz'. Çok tüketenin artık maliyetine bir nebze katlandığı bir döneme girdik" şeklinde sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı