Bakan Bak ve Kacır Siirt'te Temaslarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Siirt Havalimanı'nda karşılanan Bakan Bak ve Kacır, ilk olarak Siirt Valiliğini ziyaret etti. Bakanlar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçerek Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Vali Kızılkaya, kent genelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında Bakan Bak ve Kacır'a bilgi verdi. - SİİRT