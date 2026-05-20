Bakan Bak: 75 projeyi dezenformasyonla mücadele gruplarıyla gerçekleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026'ne katıldı. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri dijital dünyanın, sanal medyanın ve modern çağın zararlı etkilerinden korumaya verdiği öneme dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite toplulukları destek programı çerçevesinde gençlere destek verdiğini aktaran Bakan Bak, "Yaklaşık 5 bin 400 projeye, çeşitli alanlara destek olduk. Bunların içerisinden de 75 tanesini dezenformasyonla mücadele gruplarıyla gerçekleştirdik. Bunun yanında dezenformasyonla mücadele toplulukları çerçevesinde 6 dönemde onlara destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ama en önemli şey, yine İletişim Başkanlığı ile beraber yaptığımız kamplar. 579 gençlik merkezimiz 45 tane de gençlik kampımız var. Bu gençlik kamplarında öğrencilerimizle beraber dijital okuryazarlık çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'BİLGİNİZİ, BECERİNİZİ KENDİNİZ ÜRETİN'

Gençlere tavsiyeler veren Bakan Bak, "İyiler mutlaka kazanır. Bu söz çok önemli. Çünkü gençlik hayatınızda yükselmeye çalıştığınızda veya işleri başardığınız zaman, mutlaka birileri yanlış bilgilerle sizin önünüzü kesmeye çalışacak. Bunlarla rekabet edeceksiniz ama şu bir gerçek, asla ve asla doğrudan ayrılmayın. Bilginizi, becerinizi kendiniz üretin. Kimseye ihtiyacınız yok. Hayallerinizin peşinden koşun. Hayalleriniz size neyi söylüyorsa onun peşinden koşun. Sizi engellemeye çalışacaklar iş hayatında olsun, diğer ortamlarda olsun, mutlaka olacak. Siyasette de önünüzü kesmek için pek çok şeyle karşılaşacaksınız. Fısıltılar dolaşacak ama asla şunu unutmayın, kendi enerjiniz ve doğruluktan ayrılmamanız çok önemli ve kendinizi iyi yetiştirmeniz. Eğer kendinizi iyi donatırsanız, şu benliğinizi iyi yerleştirirseniz, hedeflerinizi adım adım başarırsınız" dedi. 'Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin ve sporun yüzyılı yapacak başarılı işlere imza atacaklarını söyleyen Bakan Bak, "2025 yılında basketbol takımımız, Avrupa ikincisi oldu. 12 Dev Adam tekrar ayağa kalktı. Hepimizi coşturdu, hepimizi heyecanlandırdı. Voleybol milli takımımız dünya ikincisi oldu. Futbol takımımız dünya şampiyonasına 24 yıl sona gidiyor. Dijital alanlarda özellikle bakanlığımız, 'Yapay Zeka 2030 Projesi' çerçevesinde eğitimlerle devam ediyor" diye konuştu.

'DOĞRUYU DA PAYLAŞMAK GEREKİYOR'

Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 1 milyon öğrencinin barındığını belirterek, "Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve sembolik bir ücret. Bakıyoruz en çok bakanlığımızın eleştirildiği noktalarından bir tanesi de burası. Yalan bir haber, binlerce milyonlarca tık alıyor ama doğruyu da söylemek gerekiyor, doğruyu da paylaşmak gerekiyor. O yüzden sizlerin bu heyecanı, bizleri de mutlu ediyor. Vatanını seven, bölgesini seven, muhafazakar yapısıyla heyecanıyla coğrafyasıyla güçlü bir Türkiye var, güçlü bir gençlik var. Biz onlara güveniyoruz. Biz onlara inanıyoruz" dedi.

'BİZLER ÇILGIN TÜRKLERİZ'

Zirveye katılan öğrencilere sürprizleri olduğunu söyleyen Bakan Bak, "100 öğrenciyi 1 Haziran'da oynanacak Kuzey Makedonya-Türkiye maçına davet ediyoruz. 100 öğrenciyi milli takımımızın İsviçre ile oynayacağı basketbol maçına davet ediyoruz. 100 öğrenciyi de A Milli Bayan Voleybol takımımızın oynayacağı Dünya Ligi ve Avrupa Şampiyonası'na davet ediyoruz. Sizlere bu güzel hediyeleri de takdim etmiş olduk. Hep kazanacağız, ülkemiz için çalışacağız. Hiç kimsenin bu ülkeyi kontrol etmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu millet diz çökmemiştir, esaret altında kalmamıştır. Onun sebebi de genlerinden geliyor, heyecanından geliyor, gençlerinden geliyor. Bizi hiç kimse yıldıramaz, hiç kimse durduramaz. Bizler çılgın Türkleriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı