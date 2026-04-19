Bakan Bak: Gençlerimizi, çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize, ailelere çok büyük iş düşüyor, görev düşüyor. Hep beraber gençlerimizi, çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor ; sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmanız lazım" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valiliği tarafından Söğütlük Millet Bahçesi'nde açılan 'Edirne Gençlik, Çocuk, Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği' ve 'Genç Kart' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlikte Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, çok sayıda öğrenci ve aile yer aldı. Edirne Valiliği tarafından başlatılan 'Okuldan Spora' projesinin öğrencilerin hem okula dönüşleri hem de spora buluşması için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Gerçekten sporun birleştirici, iyileştirici gücünü görünce insanlar çok mutlu oluyor. Karaağaç'taki futbol sahasını açarken de oradaki heyecanı, coşkuyu gördük. Çocuklarımızın spora olan ilgilerini, sporla bir arada neler yapabileceklerini gördük. Gerçekten Sayın Valimize ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz destekleri için. Bugün yaklaşmakta olan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. 106'ncı yıl. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada sadece çocuklar için bir çocuk bayramını bugüne ataması çok kıymetli. Çocuk bayramı dünyada bir tek Türkiye'de kutlanıyor ve bu da bizim çocuklarımıza verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ AKTARMALARI GÜZEL'

Çocuklar için başlatılan 'Genç Kart' projesine değinen Bakan Bak, "Özellikle de tabii iki boyutu var bugünün. Bir tanesi kültür, sanat, bilim etkinlikleri, yazarların söyleşileri vesaire ve bunun yanında Genç Kart tanıtımı. Ne demek Genç Kart? Sayın Valimiz de anlattı. Projede de gördük. Gerçekten çocuklarımızın yaptıkları aktivitelerle puan topladıkları, bunun karşılığında çeşitli ödülleri kazandıkları; bisikletten tablete çeşitli spor aktivitelerine, spor malzemelerine ve katılacakları etkinlikler için biletler almak üzere çeşitli ödüller var. Tabii marifet iltifata tabi. Biraz evvel yazarlarımızı gerçekten heyecanla dinledim. Bir tanesiyle de sohbet ettim. Kendisinin yazdığı hikayeyi anlattı bana. Gerçekten onların iç dünyalarındaki, hayallerindeki konuları aktarmaları çok güzeldi. Arkadaşını hikaye kahramanı yapmış, Roman kahramanı yapmış. Neler ortaya koyduğunu anlatıyor ve çok çok güzel. Hayallerini aktarmaları güzel" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAMIZ LAZIM'

Bakan Osman Aşkın Bak, ailelere de çocuklarına karşı sevgilerini göstermeleri ve spora yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Çocuklar bizim çok kıymetlimiz. Şimdi ailelere sesleniyoruz. Ailelere şunu söylüyoruz; sevgi bedava, lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Onları dinleyin, onlarla siz konuşmazsanız siz dinlemezseniz başkalarını dinliyorlar. Siz konuşmalısınız. Lütfen aile, öğretmen ilişkisini çok daha güçlü hale getirelim. Tabii burada bir özel bir durum var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta çok üzücü bir olay yaşadık. Vefat eden öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Tabii bize ailelere çok büyük iş düşüyor, görev düşüyor. Hep beraber gençlerimizi, çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor, sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmanız lazım. İşte bu proje bu adım için çok güzel bir örnek. Tebrik ediyorum. Arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE SPOR TESİSİ DEVRİMİ YAŞANIYOR'

Türkiye'de spor devrimi yaşandığını dile getiren Bak, "Türkiye şu anda bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Çocuklarımızı lütfen spor salonlarına getirin. Yüzme havuzlarına getirin. Atletizm salonlarına, sahalara getirin. Tutun elinden getirin, çünkü her şey ücretsiz. Lütfen çocuklarımızı alıp tesislere getirelim. Onlarla konuşalım. Onları dinleyelim. Bu çok önemli. İşte sporun bu birleştirici gücünü kullanalım. Yaptığımız spor tesisleriyle, Avrupa'nın en modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla beraber spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

'DÜNYA KUPASINDA FİNALE DOĞRU YÜRÜMEK İSTİYORUZ'

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra dünya kupasına gitmeye hak kazandığını hatırlatan Bak, "İnşallah hep beraber milli takımımızı Dünya Kupası'nda destekleyeceğiz. Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı, Uğurcan Çakır'ı ve Hakan Çalhanoğlu'nu alkışlayacağız. Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde izlediniz. Bayern Münih karşısında attığı iki golle beraber ne kadar kıymetli bir futbolcu olduğunu, bizi ne güzel temsil ettiğini gördünüz. Biliyorsunuz rekorlar kırıyor Arda Güler. İnşallah hep beraber onu izleyeceğiz. Hepimiz milli takımımızı, bizim çocukları hep beraber takip edeceğiz Dünya Kupası'nda da finale doğru yürümek istiyoruz. Sizler de onları seyredeceksiniz" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Genç Kart uygulamasını kullanan 100 öğrenciye de Türkiye milli takımlarının ülke içinde oynayacağı maçlardan birisine gönderme sözü verdi. Bak, Vali Sezer'den, öğrencilerin kurayla belirlenmesini istedi.

'ÖDÜL SİSTEMİ GELİŞTİRDİK'

Edirne Valisi Yunus Sezer de kentte çocukları daha fazla spora teşvik etmek istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın daha fazla spora teşvik ve akademik başarıları teşvik anlamında ödüllendirilmesini sağlamak ve takiplerini sağlamak üzere aynı zamanda çocuklarımızın idman sahalarından okuldaki davranışlarını takip etmek üzere bir ödül sistemi geliştirdik. ve bunun adını da Edirne Genç Kart koyduk. Bu uygulamayı da bugün sizlerle beraber inşallah hayata geçireceğiz ve bunun takibini yapacağız. Okuldan Spora projemizde devamsızlık sayımız 2 binlerdeydi. Bugün yirmili sayılara ulaştı. Çocuklarımızın davranışsal olarak çok büyük ilerlediğini memnuniyetle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Genç Kart uygulamasında en çok puan toplayan öğrencilere ödüllerini verdi. Bakan Bak, şenliğin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezerek, yazarlardan bilgi aldı. Kentte bir tesiste yemek yiyen Bak, Selimiye Camisi'ni ziyaretinin ardından Edirne'den ayrılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı